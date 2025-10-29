Mercoledì nero per le piacentine di basket

Tris di sconfitte per le piacentine nel turno infrasettimanale valido nell'ottava giornata Serie B Nazionale.

Un’Assigeco troppo brutta per essere vera torna da Pistoia con una scoppola di ampie dimensioni. Pesantissima sconfitta per gli uomini di Humberto “Beto” Manzo che, reduci dalla bella vittoria sul campo di Capo d’Orlando, sono stati superati per 88–62 da una scatenata T Tecnica Gema Montecatini, che aggancia la vetta a +2 sui piacentini (che però hanno già osservato il turno di riposo).

Al Palarquato un secondo parziale da incubo è costato la partita ai Bees, sconfitti 72-80 da Omegna. I fiorenzuolani non avrebbero meritato la sconfitta per quanto fatto vedere nel corso del match, pur andando a corrente alternata. Il carattere mostrato nel secondo tempo fa comunque ben sperare per il futuro.

Ennesimo boccone amaro per la Bakery, che getta alle ortiche la prima vittoria sul campo e i secondi due punti in classifica cedendo 74-78 al PalaFranzanti contro la Novipiù Monferrato. Un primo tempo frizzante, dopo un avvio "on fire" (11-0) sembrava far presagire una gioia a Piacenza, che però ha pagato un terzo quarto sanguinoso, passando dal +14 al -2. La reazione con la lotta punto a punto nell'ultima frazione non è bastata alla squadra di Giorgio Salvemini, così come i 18 punti di Alessandro Dore e i 16 di Luca Giannone.