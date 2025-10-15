Mercoledì sul parquet per le piacentine di B Nazionale

Mercoledì in campo per le tre formazioni piacentine di Serie B Nazionale maschile, impegnate nel turno infrasettimanale di stasera valido per la quinta giornata d’andata del girone A.

Alle 20,30 al PalaFranzanti arriverà La T Tecnica Gema Montecatini. I toscani (4 punti, 2 vinte e 2 perse) cercano il bottino in palio per non perdere terreno con i primi posti, mentre la Bakery di Giorgio Salvemini (2 punti) vuole voltare pagina dopo il ko a Ragusa contro Piazza Armerina (86-63).

Chi vuole continuare a correre, invece, è l’Assigeco, galvanizzata dall’84-71 nel derby al PalaBanca contro i Fiorenzuola Bees. Stasera alle 21 Piacenza sarà di scena sul campo dell’Elachem Vigevano, andando a caccia del poker in un match dove ritroverà gli ex Stefano Salieri (coach) e Nemanja Gajic. I biancorossoblù di Humberto Manzo (che hanno già osservato il turno di riposo) affrontano la prima trasferta dell’anno e attualmente condividono la vetta insieme a Legnano, Treviglio, Omegna, Orzinuovi e Fabo Herons a quota 6 punti.

Mezz’ora prima (20.30), i Fiorenzuola Bees (4 punti) inseguono la prima vittoria esterna dell’anno sfidando a Casale Monferrato la Novipiù, ancora a secco dopo quattro partite condividendo l’ultima piazza con Lumezzane. I piemontesi sono allenati da Fabio Corbani, vecchia conoscenza del basket piacentino (e non solo) e nell’ultimo match hanno perso (nonostante una rimonta) il duello tra deluse contro Agrigento nonostante i 20 punti di capitan Niccolò Martinoni.