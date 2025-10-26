Milano mette alla prova la voglia di rivincita della Gas Sales

Per la seconda giornata di andata del campionato di Superlega, la Gas Sales Bluenergy fa il suo debutto oggi alle 18 al Palabanca contro Allianz Milano.

Dopo la battuta d’arresto a Verona nella prima giornata, arrivata nonostante una buona prova, i biancorossi di coach Dante Boninfante affrontano Milano con l’obiettivo di conquistare i primi punti in questo inizio di stagione. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga in rimonta al tie break con Modena.

Al Palabanca iniziativa benefica pro Hospice di Piacenza, Hospice di Borgonovo, Croce Rossa e Croce Bianca: gli atleti biancorossi in fase di schieramento indosseranno delle t-shirt create per l’occasione da Giovanni Freghieri per Valter Bulla, che verranno poi lanciate ai tifosi. Le magliette verranno poi messe in vendita e il ricavato devoluto agli Hospice di Piacenza e Borgonovo, alla Croce Rossa e Croce Bianca.