Wednesday, September 17

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Wednesday, September 17

Seguici

Milo Perotti regala all'Atletica Piacenza un titolo regionale

Ai Campionati giovanili di Cesena, grande risultato del giovane biancorosso impegnato nella categoria Ragazzi nel Tetrathlon A

Redazione Online
|41 minuti fa
Milo Perotti sul gradino più alto del podio
Milo Perotti sul gradino più alto del podio
1 MIN DI LETTURA
Grande impresa di Milo Perotti ai Campionati italiani giovanili di Cesena: il giovane dell'Atletica Piacenza ha trionfato nel Tetrathlon nella categoria Ragazzi. Vittorie nei 60 piani e nel salto in alto, poi secondo nei 600 metri, ma anche buoni piazzamenti nel getto del peso: così il biancorosso ha conquistato il trono regionale, confermando la bontà del lavoro in ambito giovanile dell'Atletica Piacenza.

Gli articoli più letti della settimana