Milo Perotti regala all'Atletica Piacenza un titolo regionale

Grande impresa di Milo Perotti ai Campionati italiani giovanili di Cesena: il giovane dell'Atletica Piacenza ha trionfato nel Tetrathlon nella categoria Ragazzi. Vittorie nei 60 piani e nel salto in alto, poi secondo nei 600 metri, ma anche buoni piazzamenti nel getto del peso: così il biancorosso ha conquistato il trono regionale, confermando la bontà del lavoro in ambito giovanile dell'Atletica Piacenza.