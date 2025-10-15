"Minacce di morte all'arbitro", Vigolo punito con 15 giornate di stop

Il Vigolo paga carissima la sfida, persa sul campo per 3-2 domenica scorsa al cospetto dell'Omi Academy. Sono ben 15 le giornate complessive di squalifica rimediate dai giocatori e dal tecnico della società valdardese. Mister Sandro Quagliaroli, espulso nel corso dell'intervallo, è stato stoppato per quattro giornate per "aver insultato il direttore di gara", si legge sul comunicato diramato dalla Figc. Sei i turni di squalifica comminati a Simone Trapella: "Espulso per aver insultato l'arbitro, a fine gara lo aspettava fuori dallo spogliatoio e lo minacciava di morte". Le ingiurie verso l'arbitro costano quattro giornate di castigo a Matteo Massari, una per Abubakar Sadick, oltre a 75 euro di sanzione "per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso".