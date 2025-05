Miovolley campione provinciale nell’Under 12 mista

Una giornata interamente dedicata alla pallavolo quella del primo maggio ad Alseno, durante la quale si sono giocate le final four under 12 femminile e mista. La Tinelli Group Miovolley X gioca una semifinale di grande carattere e in totale controllo contro la Valtidone Miovolley X, imponendosi per due set a zero nel derby della mattina (parziali 5-15; 2-15).

Nel pomeriggio si è giocata la finalissima, che dava anche l’accesso alla fase regionale, contro l’Acef Fiorenzuola X, squadra che nel campionato regolare aveva battuto gli atleti di Gossolengo due volte. La Tinelli gioca un primo set senza storia, mentre nel secondo parziale calano l’attenzione e lasciano troppo spazio agli avversari che battono molto bene. Il terzo set è punto a punto tra le due squadre che giocano un’ottima pallavolo, fino a quando il Miovolley approfitta di un calo di Fiorenzuola e vince la partita. (4-15; 15-8; 13-15). La Tinelli Group Miovolley ottiene così il titolo provinciale e accede dunque ai regionali.