Missione Quarti per il Nibbiano

Dopo lo stop forzato dello scorso weekend, con conseguente slittamento a mercoledì prossimo della sfida al vertice con la Vianese, il Nibbiano&Valtidone è atteso quest’oggi dalla gara di ritorno degli Ottavi nazionali di Coppa Italia Eccellenza a domicilio della Sangiovannese.

Palla al centro alle 14.30 al “Fedini” di San Giovanni Valdarno, dove si riparte dal 2-1 di sette giorni fa, quando il vantaggio iniziale del centravanti toscano Borri è stato ribaltato dai centri di Minasola e Grasso. Jakimovski e compagni hanno dunque il compito di preservare il minimo scarto per accedere ai Quarti, dove li attenderebbe la vincente della doppia sfida tra la Narnese, compagine umbra, e la marchigiana Montecchio Gallo.

Più giusto, tuttavia, puntare a bissare il successo dell’andata, seguendo alla lettere la saggia indicazione di mister Luca Rastelli espressa già nel post gara del “Bertocchi”. In effetti potrebbe risultare più rischioso un atteggiamento prettamente conservativo, tanto più nel contesto di un ambiente che si preannuncia infuocato. Gara uno ha detto che il Nibbiano è realtà di calibro superiore alla più giovane Sangiovannese di mister Calderini e questo aspetto, pur tenuto conto che ogni gara fa storia a sé, deve essere fatto valere ulteriormente dai biancazzurri.

Ovviamente senza sottovalutare un’avversaria che mira quasi unicamente proseguire il cammino in Coppa, vista la posizione di centroclassifica in cui versa nel suo girone di campionato.

Comitiva piacentina già in Toscana da ieri sera e al gran completo, fatta eccezione per i lungodegenti Bini e Rossi. Quest’ultimo sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe tornare arruolabile nel prossimo mese.

Due recuperi serali

Stasera alle 20.30 spazio al recupero del girone A di Seconda categoria tra il San Polo (25), che mira all’area playoff, ed il Caorso (15), a sua volta a caccia di altri punti pesanti in chiave salvezza diretta. Nel contempo al “Puppo” la sfida degli Ottavi della coppa Emilia di Terza categoria, in gara unica con soluzione ai rigori in caso di parità al 90’, tra il Vigolo di Quagliaroli e la Fortitudo 2025, cioè tra una delle battistrada e la sesta forza del girone B di campionato.