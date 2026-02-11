Minasola e il capolavoro di Grasso per ribaltare la Sangiovannese

Il primo round è del Nibbiano&Valtidone, ma tra sette giorni, a San Giovanni Valdarno ci sarà un solo gol di vantaggio da difendere per centrare i quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. La Sangiovannese, squadra dalla lunga tradizione e che in passato è stata protagonista anche tra i pro, è uscita sconfitta per 2-1 dal Bertocchi. In via Boselli, gli aretini, accompagnati da un centinaio di ultras che hanno cantato per tutto il corso dei 90’, hanno trovato il vantaggio già al 18’ con il 21enne Borri, ma la reazione piacentina ha fruttato il pari di Minasola dopo soli 8 minuti. Nella ripresa, il gol-capolavoro di Domenico Grasso: assist al bacio del sempre prezioso Lancellotti e colpo di tacco volante per gli applausi a scena aperta al bomber che in campionato ha già raggiunto quota 15 centri. Poco dopo, il tris soltanto sfiorato dallo stesso Lancellotti che ha però visto infrangersi sulla parte esterna del palo il possibile 3-1 che avrebbe reso meno complicata la trasferta di mercoledì 18 febbraio.