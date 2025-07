Morchio per completare il roster dell'Ongina

E' l'arrivo di Luca Morchio a chiudere la rosa della Canottieri Ongina, formazione piacentina che milita in serie B maschile. Nato il 29 dicembre 1994 ad Asti, il centrale di Refrancore (alto 1 metro e 95 centimetri) è reduce da una stagione sfortunata a Cecina, con l'infortunio al tendine d'Achille che lo ha messo fuori causa ben presto. Dopo aver mosso i primi passi pallavolistici ad Asti, è cresciuto nella città del palio, per poi indossare tra le varie maglie quelle di Alba, Garlasco, Motta di Livenza e Acqui Terme. Nel suo palmarès, due promozioni in A3 con Garlasco e Acqui ("a scapito della Canottieri Ongina", ricorda sorridendo Luca), con la cui maglia ha giocato anche la terza serie nazionale, mentre con Motta ha partecipato all'A2.