Moretto è il nuovo capitano dei Lyons: «Non volevo crederci»
Il terza linea piacentino, 24 anni, ha ricevuto l'investitura da coach Kingi Matenga
Leonardo Piriti
|55 minuti fa
Alessandro Moretto ©Foto Angela Petrarelli
Da Lorenzo Maria Bruno, romano "de Roma” arrivato dalla Rugby Lazio, ad Alessandro Moretto, piacentino cresciuto nel vivaio Lyons, che dopo 8 anni eredita la fascia di capitano bianconera. Terza linea, 24 anni compiuti lo scorso giugno, presente stabilmente nella rosa della Prima squadra da quattro stagioni, Moretto è stato incaricato del suo nuovo ruolo da coach Kingi Matenga: «Non me l'aspettavo e non volevo crederci – inizia il flanker bianconero – perché una possibilità simile non l'avevo mai considerata e quindi mi ha preso proprio alla sprovvista. Sorpresa a parte, diventare il capitano dei Lyons è un qualcosa che mi riempie di orgoglio ed è un grande privilegio che porta con sé anche tante responsabilità sia in campo che fuori. Non sarà facile ma conto anche sull'aiuto di Alessandro Via, eletto vice capitano».
