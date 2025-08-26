Morvillo, capitano a 20 anni: “Pronto a dare tutto per la Bakery”

A soli 20 anni, Emanuele Morvillo è il nuovo capitano di Bakery Basket Piacenza. Un ruolo prestigioso per il play/guardia napoletano, alla seconda stagione con la canotta biancorossa, che ha raccolto con merito la stima di squadra e società: “La nomina a capitano mi ha regalato grandi emozioni. Un anno fa, in una stagione non semplice ma che si è chiusa al meglio con la salvezza, ero il giocatore più giovane della squadra. Quindi devo ancora abituarmi ad essere il nuovo capitano, ma è una bellissima sensazione”.

Fin da subito ottimo il rapporto fra capitan Morvillo e l’allenatore Giorgio Salvemini: “Il coach mi ha sempre dato grande fiducia: non è scontato scegliere un capitano così giovane e questo per me significa tanto”.

All’orizzonte, le prime amichevoli che avvicineranno la Bakery al campionato di Serie B Nazionale: “L’obiettivo di queste partite è quello di trovare il prima possibile la miglior forma fisica e la giusta alchimia all’interno del gruppo. La prima settimana di preparazione è andata molto bene e dobbiamo portare avanti questo lavoro positivo, senza diminuire l’attenzione”.

L’appello del classe 2005 è infine rivolto ai sostenitori biancorossi: “Vi aspettiamo al PalaBakery perché il supporto dei tifosi per noi è importantissimo. Siamo un gruppo giovane, ma fin da subito molto unito e vorremmo che le persone sulle tribune diventassero l’undicesimo, dodicesimo e tredicesimo uomo in campo”.