Moto Club Fornaroli, splendida doppietta di Macdonald

Spettacolare doppietta "pronti-via" per Hamish Macdonald, pilota neozelandese del Moto Club Fornaroli subito protagonista nell'apertura del Campionato del Mondo di enduro ospitato da Fafe (Portogallo), anche sede del secondo week end dell'Europeo.

In sella alla sua Sherco, Macdonald ha vinto la classe E3 in entrambe le giornate di gara, portandosi così in vetta a punteggio pieno con 40 punti, a +6 sul pilota belga Magain con il quale ha ingaggiato un bel duello nelle prove di domenica, spuntandola per soli 4 secondi. Il principale avversario, il britannico Brad Freeman - campione del mondo in carica - ha chiuso quarto il primo giorno per poi non ripartire all'indomani a causa del dolore al ginocchio infortunatosi a fine febbraio.

Nell'Europeo, da segnalare la prova di Niko Guastini, pilota in gara con la sinergia Moto Club Fornaroli-Team Husqvarna Osellini che ha vinto la classe Youth al sabato per poi chiudere settimo 24 ore dopo, pagando dazio con una caduta in una prova estrema dove ha perso un minuto e mezzo.