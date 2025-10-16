Motonautica, San Nazzaro non è solo Max Cremona

Dopo la vittoria del quarto titolo Mondiale nella F250 di Massimiliano Cremona della Motonautica San Nazzaro si è conclusa la stagione 2025 anche per le altre categorie con l’assegnazione dei campionati italiani della GT30, della OSY400, della F125 e della Formula junior a Boretto Po. Il team piacentino C&B Racing Academy era impegnato in due delle 4 categorie.

GT30

Jacopo Ravasio, dopo il doppio secondo posto di Brindisi, ha conquistato la pole position e la vittoria in gara 1. I giochi però si sono riaperti in gara 2 dove un errorino ha permesso al suo rivale Mattia Andreani di sorpassarlo e di aggiudicarsi il titolo.

Ottima la Prova anche dell’esordiente Andrea Marongiu, il più giovane della categoria Gt30, che ha conquistato un terzo posto in gara 1 e un quarto in gara 2, piazzandosi nella graduatoria finale del Campionato al quarto posto. Si tratta di una posizione che vale molto perché ottenuta alle spalle di piloti di buona esperienza rispetto al giovane del team piacentino.

OSY 400

Ottimo 3° posto di giornata, e di conseguenza nel Campionato Italiano essendosi disputata la gara in prova unica viste le cancellazioni delle precedenti competizioni,per Andrea Pistello. Il pilota, con questo piazzamento sul podio, conquista un risultato importante, un sogno alla vigilia della manifestazione per il giovane del team piacentino C&B Racing Academy. Sfortunato l’altro pilota Matteo Covini che si è dovuto accontentare de 4° posto a causa di qualche problema di messa a punto dello scafo e a una collisione con un altro concorrente.

«Complimenti ai ragazzi per la crescita di prestazioni e di risultati - ha dichiarato il manager Alex Cremona -. C’è molto da lavorare e infatti a breve, dopo una piccola pausa, si ricomincerà già a inizio 2026. In previsione di questo si sono aperte le iscrizioni per partecipare a delle giornate promozionali per la ricerca di nuove leve da inserire nella nostra Academy. Per conoscere le date vanno seguite le nostre pagine social dove si può accedere al modulo di pre-iscrizione».