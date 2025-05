Mountain bike, Piacenza domina i regionali a Tabiano

Piacenza grande protagonista a Tabiano Terme nei Campionati regionali giovanili di cross country olimpico (Xco), nell’ambito della Mtb Yellow Race Memorial Lorenzo Vernazza, organizzata dal Pedale Fidentino.

Nella sfida emiliano-romagnola dei giovani talenti delle ruote grasse, il nostro movimento ha fatto la voce grossa.

In campo maschile, partendo dal basso, il Team Scott Gagabike ha conquistato il titolo negli Esordienti secondo anno con Tommaso Poggi, sul gradino più alto del podio in una top ten che ha visto il compagno di squadra Diego Leoni all’ottavo posto.

Nei primi anni (nati nel 2012), settimo posto per Luca Franchini, portacolori del Lugagnano Off Road.

Salendo di una categoria, negli Allievi secondo anno, podio interamente monopolizzato dai team piacentini. Il reggiano del Team Scott Gagabike Filippo Becchi ha conquistato vittoria e maglia precedendo il piacentino Filippo Cavalieri del Lugagnano Off Road - secondo - e il compagno di squadra lombardo Giacomo Gullì.

Gagabike in top ten anche con Marco Bondi (quinto) e Gabriele Peveri (ottavo), Lugagnano decimo con Federico Mulazzi, mentre l’Hard Rock ha sfiorato il podio con Massimo Prevedini, quarto.

La dolce musica non cambia negli Allievi primo anno: il Team Scott Gagabike ha festeggiato l’acuto del pavese Riccardo Bianchi, mentre l’Hard Rock celebra la maglia di Leonardo Copelli (di Castelnuovo Fogliani), secondo e primo degli emiliano-romagnoli, poco davanti al compagno di squadra Loris Iapella, quarto.

Negli Juniores, pronostico rispettato per il “gioiello” di Piacenza Elia Rial (Scott Racing Team), che ha preceduto il conterraneo Giacomo Santoni (Scott Gagabike), sodalizio quest’ultimo che ha piazzato anche Marco Soprani al quarto posto. Per l’Hard Rock, decima piazza di Michele Bosoni.

In campo femminile, il Team Scott Gagabike ha conquistato la maglia con la piacentina Laura Balboni, terza poco davanti alla compagna di squadra Lara Alberti (quinta), mentre Camilla Davoli è giunta quarta nelle Esordienti secondo anno.

Il sodalizio della presidentessa Silvia Maserati ha brindato anche al ritorno vincente in gara di Giorgia Sardi, “regina” delle Allieve primo anno, con Gaia Orlandi terza sul gradino più basso del podio, oltre al settimo e all’ottavo posto di Margherita Zanardi e Bianca Santoni.

Nelle Allieve secondo anno, vittoria e maglia per Emma Sara Riccardi, fidentina della piacentina Hard Rock giunta davanti a Emanuela Cavalieri, argento del Lugagnano Off Road, e anche a Sara Balboni (Gagabike) quarta. Infine, le Juniores, vinte dalla salsese Valentina Bravi (Team Guerrini) e con Eva Ponzini che celebra la centesima presenza in maglia “Gaga” con il sesto posto.