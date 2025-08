Nessuna sorpresa per il Piace, la Pistoiese sarà la rivale per la Serie C

Sarà ancora il girone D il raggruppamento nel quale il Piacenza sarà protagonista nel campionato di Serie D 2025/2026. Ancora avversarie toscane, emiliane e anche lombarde per i biancorossi che avranno nella Pistoiese la principale rivale per la corsa al ritorno tra i professionisti. Non solo Pistoiese però, perché formazioni come Desenzano e Pro Sesto possono rappresentare minacce concrete per la corsa verso la Serie C. Questo il girone che attende la squadra di mister Arnaldo Franzini.