Nibbiano e Ziano campioni d'inverno

Tutte vittoriose le squadre piacentina di Eccellenza. Il Nibbiano&Valtidone passa 2-1 sul terreno del Calcio Zola e resta prima da sola, visto che il Rolo ha bloccato sullo 0-0 la Vianese. Bene la Pontenurese (2-0 interno sull'Arcetana) e il Fiorenzuola a Salsomaggiore.

In Promozione, domenica di sconfitte: la Spes si arrende in casa alla Langhiranese, il Carpaneto Chero al Luzzara.

In Prima categoria, lo Ziano travolge la Sannazzarese e balza in vetta, approfittando anche dell0ottima vittoria dell'Alsenese a Fidenza.

In campo anche otto squadre di Terza Categoria per le sfide a eliminazione diretta di Coppa Coni: Primogenita-Vigolo 1-3, Gropparello-Podenzanese 1-0, Vernasca-Omi 1-0 e Alseno-Santantonio 1-0.

