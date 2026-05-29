Nibbiano, ecco il primo innesto: Suardi sbarca in Valtidone

C'è il primo acquisto e si tratta di un difensore che può essere classificato tra i "giocatori di categoria". Il NIbbiano&Valtidone, dopo la raffica di conferme, ha infatti trovato l'accordo con Dario Suardi, difensore centrale del Rovato Vertovese che, da diverse stagioni, era corteggiato dalla società del patron Valter Alberici. Il ds Bonfoco ha dunque individuato l'uomo di esperienza (classe 93) da affiancare a un altro "senatore" del gruppo come Alcibiade.

Molto attive tutte le formazioni dilettantistiche in questo frangente che vede Riccardo Equo, attaccante ormai ex Sarmatese, che ha trovato l'accordo con lo Ziano che dunque sembra intenzionato a riprovare la scalata per lo sbarco in Promozione. Tutte le trattative del calciomercato dilettantistico su Libertà in edicola.