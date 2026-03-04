Nibbiano sotto di due gol, Fogliazza e Minasola rimontano

Finisce 2-2 la sfida di andata dei quarti di finale nazionali della Coppa Italia di Eccellenza tra i marchigiani del K Sport Montecchio Gallo e il Nibbiano&Valtidone.

I padroni di casa partono forte e nella prima mezz'ora vanno addirittura avanti di due reti: al 17' Nobili sfrutta al meglio il calcio d'angolo battuto da Carta, il quale poi raddoppia al 26' su calcio di rigore.

Nella ripresa scende in campo un altro Nibbiano, che prima accorcia al 24' con Fogliazza e poi pareggia al 38' con Minasola, bravo a capitalizzare di testa il passaggio di Hasanaj.

Piacentini che finiscono in 10 per l'espulsione a due minuti dal 90' di Ababio.

Ritorno mercoledì prossimo al Bertocchi di Piacenza alle 14.30.

Il tabellino

Montecchio Gallo: Bellucci, Fabbri, Notariale, Mistura, Nobili, Carta, Peroni (40’ st Camilloni), Procacci (13’ st Torelli), Bardeggia (35’ st Broso), Magnanelli, Sollaku (13’ st Buonavoglia). All.: Magi.

Nibbiano&Valtidone: Serena, Setti (14’ st Fogliazza), Vecchi, Alcibiade (36’ st Hasanaj), Ranelli, Boccenti, Piscicelli (40’ st Tambussi), Ababio, Spaviero, Carrasco Nunez (28’ st Minasola), Bassoli (14’ st Lancellotti). All.: Rastelli.

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Reti: 17’ pt Nobili, 26’ pt rig. Carta, 24’ st Fogliazza, 38’ st Minasola.

Ammoniti: Mistura, Ababio, Vecchi.

Espulsi: Ababio per doppia ammonizioni, Magi dalla panchina.

Spettatori: 350 circa.