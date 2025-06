Nuova impresa del maratoneta giramondo Alberto Dosi

Il "broker maratoneta” piacentino aveva già sfidato la Grande Mela, le cime delle Dolomiti, le piste dell'aeroporto di Linate in piena notte e il sole di mezzanotte in Norvegia tra i ghiacciai e le renne, ma stavolta è andato ancora oltre. Alberto Dosi, fra le altre ex consigliere comunale, attivo nella promozione del territorio, già campione di scacchi, collezionista appassionato, cultore di geografia ed esperto dei Beatles, si è superato nella Bridge Run fra Danimarca e Svezia. Mezza maratona da Copenaghen a Malmo attraversando il ponte di Oresund (per i 25 anni dalla sua costruzione) che collega i due Paesi, percorrendo anche il tunnel sotto al livello del mare fra le più di 40.000 persone al via. La folla e la grande umidità non hanno rallentato Dosi, che ha corso con l'amico palermitano Francesco Santoro e ha chiuso addirittura nono fra gli Over 70, categoria che ai nastri di partenza vedeva oltre 150 atleti della stessa fascia d'età.

