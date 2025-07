Nuovo colpo del Piacenza: ecco Manuel Poledri

Il Piacenza piazza un colpo per il centrocampo e lo fa andando sul sicuro, cioè un giocatore che sia l’allenatore Arnaldo Franzini che il direttore sportivo Carlo Zerminiani conoscono bene: Manuel Poledri ha giocato l’ultima stagione nel girone B di Serie D con una maglia importate come quella del Pro Palazzolo, al quale lo aveva girato in prestito il Lumezzane, dove era stato compagno di avventura appunto del tandem tecnico-diesse.

Nato a Manerbio, nel Bresciano, Poledri è un classe 2000, destro di piede, che gioca preferibilmente da mediano, cioè da play, ma può fare anche la mezzala destra. La sua carriera inizia nelle giovanili della Cremonese, poi passa attraverso Pergolettese, Villa Valle, Crema e appunto Lumezzane e Palazzolo. Rientrato dal prestito, era in scadenza di contratto. Ha una ventina di presenze in Serie C e oltre 120 in Serie D. Con il Palazzolo ha chiuso l’ultima stagione al secondo posto alle spalle dell’Ospitaletto e con un punto di vantaggio sul Desenzano. Sulla carta è un giocatore di sicura affidabilità, abituato a giocare per le posizioni principali del campionato.

Il suo arrivo testimonia di come stia accelerando la campagna di rafforzamento della società biancorossa: l’intenzione è quella di completare l’organico per il raduno in programma il 21 luglio (visite mediche al mattino e primo allenamento al pomeriggio). Resta in stand by la situazione di Stefano D’Agostino, grande protagonista dell’ultimo scorcio della scorsa stagione, che ha ricevuto importanti proposte da formazioni del Sud: con il Piacenza è sotto contratto fino al prossimo giugno, ma certe sirene fanno certamente gola, anche perché il Piacenza ha più volte ribadito la sua intenzione di non prolungare l’accordo, cosa che invece assicurerebbero al fantasista sia il Barletta che la Scafatese.