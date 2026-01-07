«Offese alla terna arbitrale»: 4 giornate a Taugourdeau

I peggiori presagi si sono purtroppo avverati: il giudice sportivo della Serie D ha squalificato per 4 giornate Antony Taugourdeau. Breve la motivazione: «Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della terna arbitrale». Il biancorosso era stato espulso al 33' del secondo tempo della partita persa domenica a Desenzano: sostituito al 14', era rimasto in panchina fino al momento della cacciata, per qualche parola di troppo (pare un "vaffa" nei confronti del guardalinee).