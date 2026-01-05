Taugourdeau rischia quattro giornate

Il Piacenza rischia di perdere Antony Taugourdeau per quattro giornate. Il giocatore è stato espulso al 33' del secondo tempo della partita persa ieri a Desenzano: sostituito al 14', era rimasto in panchina fino al momento della cacciata, per qualche parola di troppo nei confronti del guardalinee. Se sul referto l'arbitro ha riportato una "semplice" protesta, la squalifica sarà di una sola giornata. Ma se saranno riportate eventuali "espressioni offensive", il castigo salirà automaticamente a quattro turni, come previsto ormai da un anno e mezzo per i tesserati che insultano o offendono gravemente un ufficiale di gara.

La decisione sarà presa dal giudice sportivo tra mercoledì e giovedì (domani c'è il posticipo Pro Sesto-Progresso, quindi potrebbe slittare di un giorno rispetto al solito), il centrocampista francese comunque sarà sicuramente assente domenica nella sfida interna del Piace contro il Cittadella Vis Modena.