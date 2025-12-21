Oggi la Coppa chiude il 2025 dei dilettanti, che sfida al Puppo

Chiuso per il 2025 il discorso-campionato, ultime fatiche dell'anno solo per quattro realtà piacentine impegnate in Coppa. La sfida più affascinante di oggi (14.30) va in scena al Puppo dove il Nibbiano&Valtidone riceve la visita della Vianese: si tratta del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e che pone una di fronte all'altra, prima e seconda in classifica e soprattutto le principali candidate per il grande salto in Serie D. Vianese che ha rinforzato in maniera significativa la squadra (dentro Oneto e anche Capelluzzo), così come la società valtidonese (ultimo arrivo in ordine di tempo Spaviero a fronte degli addii di Rebolini e Carrasco): confronto dunque che promette tanto sul piano dello spettacolo e che sarà una sorta di prova generale in vista dello scontro che andrà in scena nel corso della seconda parte della stagione. In campo anceh il Fiorenzuola che va a caccia della semifinale sul campo del Brescello.

Si giocano invece gli ottavi di finale nella coppa di Promozione e al "Soressi” la CastFontana di Massimo Ciotola affronta la FF Medesano, altra realtà in buon spolvero, oltre che tra le più quotate, per una sfida che si preannuncia tanto avvincente quanto godibile. Azulgrana chiamati a far valere il fattore campo. Ottavi di finale anche in coppa Emilia di Prima Categoria, dove c'è un'altra sfida di gran cartello, al "Curtoni”, tra la Borgonovese di mister Caragnano ed il Fidenza, ossia le due squadre più gettonate per il titolo. Questo il quadro completo:

Coppa Italia di Eccellenza (quarti di finale in gara unica)

Mezzolara-Massa Lombarda 1-0

Pietracuta-ARs Et Labor Ferrara 1-2

Nibbiano&Valtidone-Vianese

Brescello-Fiorenzuola

Coppa Italia di Promozione (ottavi di finale in gara unica)

Vis Novafeltrica-Bellariva 3-1

Casumaro-Vasanterno 3-1

Bibbiano-Riese

CastellanaFontana-Futura Fornovo Medesano

Cervia United-Bagnacavallo

La Pieve Nonantola-Petroniano

Solierese-Castelnuovo

Sp. Scandiano-Bagnolese

Coppa Italia di Prima Categoria (ottavi di finale in gara unica)

Borgonovese-Fidenza

Polinago-Modenese

Copparo-Reno Molinella

Due Emme-Torconca Cattolica

Fontanelice-Savio

San Damaso-Guastalla

Solignano-Viadana

Real Salabolognese-Sporting Airone