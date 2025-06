Oltre 250 giovani in campo per il torneo “Città di Castello»

Sono stati 250 i cestisti che hanno preso parte alla maratona sotto canestro organizzata dalla Castellana Basket. Una settimana di partite con protagonisti Scoiattoli, Aquilotti, Under 13, Under 14 femminile provenienti non solo da Castello ma anche Borgonovo, Sarmato, Calendasco, Cortemaggiore, Broni e Pavia. Una non-stop organizzata grazie al supporto di oltre 40 volontari che si sono rimboccati le maniche per allestire, oltre alle partite, anche l’accoglienza A chiudere la settimana ci hanno pensato i Senior, tra cui i “Los vengadores” in maglia gialla, che si sono aggiudicati la palma di vincitori. «Ora giusto il tempo di una breve vacanza per tutti e a settembre – dice il presidente Luca Repetti - riprenderemo l’attività sportiva tra cui il Memorial Ferri che si terrà nel mese di ottobre».