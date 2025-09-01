Ongari e Finotti sul podio europeo F125

Un Grand Prix d’Italia da bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. E’ questo il risultato del fine settimana che a San Nazzaro ha ospitato la manifestazione di motonautica circuito riservata alla terza prova del Campionato Mondiale F2 e all’assegnazione del titolo Europeo F125 in prova unica.

Come sempre, impeccabile la macchina organizzativa messa a punto dalla Motonautica San Nazzaro del presidente Ezio Cremona e dalla C&B Racing Team presieduta dalla moglie Iris che tuttavia, loro malgrado, hanno potuto nulla contro la natura. Infatti per due giorni le acque del Po sono state sporcate da detriti, rami e addirittura tronchi d’albero scesi a valle a disturbare l’andamento delle gare.

Nella giornata di sabato si sono svolte solo le prove libere per entrambe le classi mentre ieri i giudici di gara hanno deciso di far correre solo due manche (invece di quattro) nell’Europeo F125, garantendo il GP di F2. Le condizioni del Po, in peggioramento, hanno però costretto a ritardi, rinvii, fino al via della prima manche dell’Europeo F125, a cui sarebbe seguito il GP di F2. Ma dopo una lunga attesa, riunioni varie tra giuria e piloti, si è infine giunti alla decisione di annullare sia la seconda manche dell’Europeo F125 sia il GP di F2. Il titolo dell’Europeo F125, praticamente disputato in un’unica manche, è stato comunque assegnato ed è andato al pilota bulgaro Viktor Lyubenov.

Alle sue spalle si sono fatti largo ben quattro piloti azzurri piacentini (su 18 concorrenti in gara) tre dei quali portacolori del Circolo Nautico Chiavenna presieduto dal campione e costruttore di motori (GRM) Giuseppe Rossi. Uno di questi, Andrea Ongari, ha chiuso la manche al secondo posto, rivolgendo parole di ringraziamento allo storico meccanico Gianni Fava per la messa punto del motore, mentre il bronzo è andato al monticellese Luca Finotti (MAC Cremona), giovanissima promessa (ha già in bacheca un titolo mondiale ed uno europeo, ndc) della motonautica piacentina. Quarto posto per Nicolò Darai (Circolo Nautico Chiavenna) premiato con il “Trofeo Bruno Roda” per la conquista della pole.

Sesto posto per il debuttante figlio d’arte Gabriele Rossi (Circolo Nautico Chiavenna). Sfortunato il reggiano Mattia Calzolari (Motonautica Boretto Po), campione mondiale F125 in carica, che dopo una bella rimonta ha sbattuto contro la barca del tedesco Stefan Probst e si è fermato. Il prossimo appuntamento con i piloti piacentini della F125 è fissato per la prima tappa del Campionato Moondiale in programma in Germania il 19 e 20 settembre.