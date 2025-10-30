Ongina, il Sassuolo in vista per ripartire

Seconda trasferta consecutiva da affrontare e primi punti esterni da centrare per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni di scena sabato alle 18,30 a Sassuolo contro la Kerakoll. Monticelli è reduce dal passo falso in quattro set a Modena contro la Villa d'Oro, incassando il secondo ko stagionale ed esterno. A fare il punto della situazione è il centrale Gabriele Cucchi, classe 1999 al suo primo anno nella squadra piacentina.

«Il rammarico - le parole del giocatore bergamasco - è non essere riusciti a sfruttare la reazione del quarto set, dopo che avevamo vinto il primo per poi scivolare sotto 2-1. Purtroppo, come accaduto all'esordio sul campo del Cisano, commettiamo troppi errori che agevolano l'avversario e le partite si fanno in salita. Ora come ora, siamo i nostri primi avversari a prescindere da chi c'è dall'altra parte della rete. La continuità sarà un po' la nostra sfida: riuscire a tenere un livello costante senza strafare è la strada che dovremo seguire».

Quindi guarda a sabato prossimo. «Sassuolo è temibile, sia per quanto ha fatto in questi anni sia per come è strutturata attualmente. Come la Villa d'Oro, potrebbe avere alcune assenze e non è facile prevederne l'assetto. Vedo una partita come quella di sabato scorso, con grande concentrazione sulla nostra metà campo, anche perché siamo stati spesso protagonisti nel bene o nel male nelle prime tre partite».

Infine conclude. «A livello personale sono molto contento di come stiamo in palestra: nonostante una partenza negativa stiamo lavorando verso un obiettivo di squadra che ci siamo dati e insieme lo inseguiamo: vedo l'intenzione giusta. Come ambiente mi trovo bene: è il mio primo anno alla Canottieri Ongina, tutti mi hanno accolto bene e sono felice dove sono».