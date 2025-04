Ora c'è la certificazione matematica: l'Assigeco scende in Serie B

Ora è arrivata anche la matematica: l'Assigeco deve salutare l'A2 dopo 11 stagioni consecutive. Il verdetto è arrivato oggi al PalaBancaSport con due turni di anticipo, con la squadra di Manzo battuta dalla Tezenis Verona con il punteggio di 78-91.Piacenza era costretta a vincere e sperare nella sconfitta di Nardò domani per tenere accesa la fievole fiammella, con un copione che si sarebbe dovuto ripetere anche nei due turni finali. Utopia, probabilmente, ma ora non c'è più bisogno di far calcoli, perché la formazione del presidente Curioni fa ritorno in serie B d'Eccellenza.

Quello appena sigillato dalla matematica è il "the end" di una stagione sportivamente funesta, dove l'Assigeco non è mai riuscita veramente a ingranare in un campionato salito di livello con il girone unico. L'esonero di coach Salieri, il cambio della coppia americana (nelle scorse stagioni valore aggiunto di Piacenza), con Gilmore oltretutto oggetto misterioso e con Marks uno degli ultimi ad arrendersi, troppe prestazioni negative e altrettante buone ma non capitalizzate: questi alcuni capitoli di un libro amaro che gli appassionati hanno imparato a leggere.