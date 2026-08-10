Orgoglio Giacomo Carini, bronzo tricolore nei 100 farfalla

Un atleta che non smette di stupire, capace di imporsi a livello nazionale - anche a 29 anni, a cospetto di nuotatori molto più giovani di lui - ancora una volta tra i più forti delfinisti del panorama italiano. E’ Giacomo Carini - atleta piacentino tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle - che nell’ultimo fine settimana è riuscito ancora una volta a mettersi in luce ai Campionati Italiani estivi di nuoto - riservati alle categorie Senior, Juniores e Cadetti, andati in scena allo Stadio del nuoto di Roma - conquistando una splendida medaglia di bronzo.

Carini è sceso in vasca nella gara dei 100 farfalla - specialità su cui ha iniziato a puntare negli ultimi anni, dopo essere stato un big internazionale dei 200 farfalla - classificandosi secondo nelle batterie di qualifica con il tempo di 53”,71 e guadagnando così l’accesso alla finale. Nel successivo atto conclusivo che ha assegnato le medaglie tricolori dei 100 farfalla, il campione piacentino ha subito spinto forte lottando fin dall’inizio con i primi: quarto alla virata dei 50 metri con un crono di 24”,95, e terzo ai conclusivi cento metri con l’ottimo tempo di 53”,17, alle spalle di Gianmarco Sansone, argento in 52”,18, e di Edoardo Valsecchi che ha vinto il titolo italiano in 52”,14. Per Giacomo Carini, quindi, una medaglia di bronzo tricolore che va a impreziosire ulterior-mente la sua già ricchissima bacheca personale, concreta testimonianza di una lunghissima e brillante carriera agonistica che sembra davvero non conoscere fine.

Oltre che da Giacomo Carini, i colori biancorossi della Vittorino da Feltre sono stati difesi ai Campionati Italiani estivi di nuoto anche da Giovanni Cornelli (Juniores), sceso in vasca nelle gare dei 100 e dei 200 dorso. Dopo una prestazione non proprio in linea con i suoi migliori tempi nei 100 dorso, in cui ha chiuso al quarantaseiesimo posto con un crono di 1’10”,16, Cornelli ha ben figurato nella prova dei 200 dorso classificandosi al sedicesimo posto finale (quarto nella platonica graduatoria dei 2009), con il tempo di 2’08”,23