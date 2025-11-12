Padre contro figlio, la sfida in famiglia di Boninfante

Padre contro figlio. Domenica alle 18.00 al Palabanca andrà in scena una sfida speciale: il tecnico della Gas Sales Bluenergy Dante Boninfante affronterà Mattia, suo figlio, regista di Civitanova. Una partita che vale punti pesanti in Superlega, ma anche una scommessa in famiglia: chi perde offre la cena.

Per la Gas Sales non c'è pausa. Dopo la battaglia di domenica scorsa contro Perugia, chiusa in favore degli umbri al tie-break, che ha permesso agli avversari di conquistare il primo posto nella classifica provvisoria, per i biancorossi è tempo per un altro esame di altissimo livello. Di fronte ci sarà proprio l'altra capolista, Civitanova, in vetta con 13 punti insieme ai bianconeri, e con Verona terza a una lunghezza di distanza.

«Ci attende un'altra bella gara – spiega coach Boninfante – Civitanova è una squadra giovane ma piena di entusiasmo, ha iniziato la stagione con il piede giusto. Il nostro obiettivo sarà provare a mantenere il livello dei primi due set giocati contro Perugia”.

Ma oltre alla tattica e alla classifica, la gara di domenica sarà inevitabilmente una questione di emozioni. Dall'altra parte della rete ci sarà il figlio Mattina, classe 2004, alla sua seconda stagione con la maglia della Lube. «È sempre bello vederlo in campo – ammette Boninfante – ci sentiamo ogni giorno, ma questa settimana evitiamo di parlare di pallavolo. L'anno scorso è finita uno a uno (la prima vittoria è arrivata durante la nona giornata del girone di andata per mano di Taranto, l'allora formazione guidata da Boninfante senior, e riportata in parità durante la gara di ritorno conquistata da Civitanova, ndr). Ora voglio ristabilire le gerarchie di casa».