Palabanca sold out per la Gas Sales: secondo round con Trento

Saranno ufficialmente 3.450 gli spettatori del Palabanca che oggi, domenica 13 aprile, proveranno a spingere la Gas Sales Bluenergy nel match con Itas Trentino. Alle 18, in un palazzetto tutto esaurito, i biancorossi andranno a caccia del punto del pari nella seconda gara della serie di semifinale dei playoff-scudetto di Superlega.

Dopo il tremendo ko del primo round, arrivato al tie-break dopo una grande prova dei biancorossi e qualche decisione arbitrale molto discussa, la squadra di Travica proverà a sfruttare il fattore campo per rimettersi in carreggiata e presentarsi mercoledì prossimo a Trento con il risultato in equilibrio.

Il coach piacentino potrà disporre dell’intero roster a disposizione e il confronto con la formazione allenata da Soli si prospetta assai equilibrato. Nell’altra semifinale, Perugia è riuscita a violare il campo della Lube e si è portata sul 2-0 nella serie: in caso di vittoria mercoledì prossimo, gli umbri saranno in finale-scudetto.