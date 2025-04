Gas Sales Bluenergy ko a Trento: è la fine dei sogni

Nemmeno al terzo tentativo, la Gas Sales Bluenergy riesce nell’impresa: i sogni tricolore di Piacenza si fermano a Trento che conquista anche gara 3 e chiude la serie di semifinale playoff di Superlega con i biancorossi.

Grande delusione per il nutrito gruppo di tifosi giunti in Trentino per cercare di spingere al squadra di Travica verso il quarto round e invece Brizard e compagni dovranno accontentarsi della “finalina” per il terzo posto.

A Trento, dilapidato il buon vantaggio accumulato nel corso del primo set, la Gas Sales ha consentito al sestetto di Soli di rimontare e di fare proprio il primo parziale. Reazione d’orgoglio piacentina nel secondo set e gran battaglia nel terzo.

Proprio il terzo periodo ha fatto segnare la svolta negativa: alcuni punti altamente spettacolari hanno galvanizzato i padroni di casa che si sono portati sul 2-1. Infortunio per il libero di PIacenza, Loreti, uscito per una probabile distorsione al ginocchio.

Nel quarto set, la bolgia di Trento ha spinto La Via e soci verso una finale tricolore dove ora non resta che attendere la vincente della serie tra Perugia e Civitanova, ferma sul 2-1 in favore degli umbri.

ITAS TRENTINO-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

(25-21, 22-25, 25-19, 25-18)