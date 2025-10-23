Palazzo Gotico gremito di giovani per Valentina Vezzali

È l'atleta con più medaglie nella storia dello sport italiano ed è ormai di casa qui a Piacenza. Già presente per i Campionati italiani assoluti di scherma organizzati dal Circolo Pettorelli, Valentina Vezzali è tornata per essere protagonista di “Generazione Z tra passato e presente”, ciclo di incontri dedicati ai giovani. Davanti a circa 500 studenti, in un Salone Monumentale di Palazzo Gotico gremito, l'ex campionessa ha parlato con il presidente del Circolo Pettorelli Alessandro Bossalini e con il direttore di Libertà Gian Luca Rocco della sua passione per lo sport, dell'impegno profuso per arrivare ad alti livelli e di come la scherma sia tra le discipline che ci danno maggiori soddisfazioni. «Essere a Piacenza e avere l'onore di parlare con chi rappresenta il futuro del Paese è fantastico – ha detto con un filo di emozione nella voce – oggi siamo qui con i giovani, nel recente passato ero sempre in questo centro storico per presentare gli Assoluti che sono stati realizzati in maniera più accattivante per coinvolgere più persone possibili, per cui posso dire che da questo punto di vista Piacenza sta dando ottime indicazioni. Ai ragazzi dico: fate sport, vi regalerà grandi emozioni».