Paratici è il nuovo direttore sportivo del Tottenham
Il dirigente piacentino rientra ufficialmente nel club inglese
Redazione Online
|50 minuti fa
Da sinistra, Joahn Lange e Fabio Paratici
Fabio Paratici rientra ufficialmente nel calcio europeo, e lo fa da direttore sportivo del Tottenham, dove aveva già ricoperto il ruolo dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023.
Poi per il dirigente piacentino due anni e mezzo di squalifica per le contestate plusvalenze ai tempi del club bianconero e oggi l'ufficializzazione dell'incarico arriva dal club londinese, nel quale si specifica che Paratici lavorerà in coppia con Johan Lange. «Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan possiamo costruire un futuro speciale per il club e i nostri tifosi», il commento del piacentino.
