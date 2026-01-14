Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo 4 febbraio. A renderlo noto lo stesso club viola attraverso una nota ufficiale. Da quella data l'ex dirigente della Juventus e attualmente del Tottenham assumerà il nuovo incarico: pronto per lui un contratto fino al 2030.

Dopo la nota della Fiorentina, anche il Tottenham ha ufficializzato tramite i propri canali social l'addio del dirigente piacentino e il suo ritorno in Italia: «Confermiamo che il nostro direttore sportivo Fabio Paratici lascerà il club a febbraio per unirsi alla Fiorentina, al termine della sessione del mercato invernale, portando a termine due periodi all'Hotspur Way, il primo dei quali è iniziato nell'estate 2021».

Quindi i ringraziamenti attraverso l'ad del Tottenham Vinai Venkatesham che ha spiegato come il club abbia voluto andare incontro al desiderio del dirigente piacentino «di tornare a casa e gli auguriamo il meglio per il futuro». Lo stesso Paratici a sua volta ha ringraziato Vinai e il consiglio della società inglese «per aver accolto il mio desiderio di rientrare in Italia e unirmi alla Fiorentina. Ho amato il mio tempo trascorso in questo club che porterò sempre nel mio cuore e ha persone eccezionali e appassionate, che lavorano per il successo del progetto. Ma questa opportunità, insieme alla necessità di tornare nel mio Paese mi ha portato a questa decisione».