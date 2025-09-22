Parte a razzo la stagione del Pettorelli

E' subito un Circolo della scherma Pettorelli in grande spolvero quello che inizia la stagione brillando al Trofeo di Gallarate, giunto alla seconda edizione. Nelle categorie della «galassia-Gpg » (Gran Premio Giovanissimi, gli under 14), spicca la vittoria di Alexis Trivini Bellini, a segno nella categoria Allievi-Ragazzi; per lui, primo successo in carriera e ottimo viatico in vista della nuova annata in pedana appena partita. Nei Giovanissimi, invece, medaglia di bronzo per Andrea Bosi, terzo, mentre Martino Barenghi ha chiuso al quinto posto centrando così la finale a otto.Ottimi anche i risultati nella categoria Assoluti di spada. Nel torneo maschile, terzo posto per lo spagnolo del Pettorelli Josè Manuel Vilanova, con Valentino Monaco quinto. Ottavi di finale raggiunti per Andrea Bossalini (undicesimo), battuto nel derby di sala contro Vilanova. Nell'analogo torneo femminile, brilla l'argento di Irene Cecchet, già vincitrice nella scorsa edizione a Gallarate alimentando così il feeling personale con questa manifestazione. La compagna di squadra Camilla Parenti, invece, ha chiuso al tredicesimo posto. Soddisfatto il presidente biancorosso Alessandro Bossalini. «Le gare erano di rilievo, essendo presenti anche atleti ai primi posti dei ranking italiani delle varie categorie, quindi rappresentava un ottimo banco di prova per affinare la forma in vista della prossima prima prova regionale di qualificazione alla competizione nazionale. A Gallarate spicca il risultato di Alexis Trivini Bellini, con il suo primo centro che testimonia la sua crescita a 360 gradi. Nel complesso, si è visto un ottimo stato di forma di tutti gli atleti che fa ben sperare per l'inizio della stagione. Siamo molto contenti di come si stanno allenando e ringrazio tutti i maestri per l'impegno che ci stanno mettendo per far crescere i nostri giovani».