Partenza col botto: Piace al Garilli con la big Desenzano

Subito il temibile Desenzano per il Piacenza di Arnaldo Franzini. Il calendario del campionato di Serie D 2025/2026 diramato oggi, propone il big match alla prima giornata del 7 settembre, mentre i biancorossi sfideranno per la prima trasferta di sette giorni più tardi, il Cittadella Vis Modena. Dopodiché, altra visita da non sottovalutare al Garilli dove sarà di scena l'Imolese. Un trittico d'avvio per nulla scontato e che riserverà difficoltà di grado notevole, anche in considerazione dei grandi cambiamenti subiti dalla formazione piacentine nel corso del mercato estivo. Servirà un Piace già pronto, anche perché l'altra super sfida con la Pistoiese, anche questa casalinga, si disputerà a fine settembre. Si chiuderà tutto al Garilli, il 3 maggio con il Crema.