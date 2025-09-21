Penalizzazione di 10 secondi: Fornaroli finisce quinto a Baku

Un quinto posto prezioso, con la capacità di rimediare a un errore senza il quale probabilmente sarebbe arrivato il podio. Il week end di Formula 2 a Baku si chiude con un piazzamento per Leonardo Fornaroli, in top five nella Feature Race di stamattina. L'episodio chiave è arrivato al diciassettesimo giro, dove in curva 1 il piacentino dell'Invicta Racing ha tamponato Alexander Dunne, ricevendo 10 secondi di penalizzazione. Nonostante la brutta notizia, Leo ha continuato a guidare forte, portandosi anche al terzo posto teorico (se non ci fosse stata la penalizzazione). La vittoria è andata a Jak Crawford, che ha capitalizzato la pole position precedendo in un bel duello Joshua Durksen, mentre terzo è Dino Beganovic. Per Fornaroli, il quinto posto frutta 10 punti preziosi che gli permettono di continuare a stare in vetta a quota 188, a + 19 sul lanciato Crawford (169), che a sua volta ha scavalcato in primis Luke Browning, ora terzo a quota 161. Il tutto a due Gran Premi dal termine della stagione.