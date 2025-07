Per Bassanini chance a Pontedera per decollare

Dovrebbe essere Pontedera la futura destinazione di Riccardo Bassanini in vista della stagione calcistica 2025/2026. Il talento piacentino cresciuto nel Piace e nipote del noto dirigente ex Juve Fabio Paratici, sarà ceduto, con tutta probabilità in prestito, dal Pisa alla società granata allenata dall'esperto Leonardo Menichini.

Bassanini, 18 anni, nelle ultime due stagioni ha affrontato una lunga serie di problemi di natura fisica che ne hanno limitato l'impiego; nel corso del prestito alla Giana Erminio, l'esterno mancino è stato impiegato solo per una manciata di minuti. Quella di Pontedera che lo attende potrebbe essere una stagione molto importante e che gli potrebbe consentire di mettere in mostra le doti palesate nel campionato di Serie D 2023/2024 con la maglia del Piacenza agli ordini di mister Stefano Rossini.