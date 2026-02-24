Per Bossalini e Monaco bronzo europeo

Prestigiosa medaglia di bronzo per Andrea Bossalini e Valentino Monaco (entrambi classe 2009) agli Europei Cadetti e Giovani di scherma a Tblisi (Georgia), con i due portacolori piacentini del Circolo "Pettorelli" sul podio in azzurro della gara a squadre di categoria (Cadetti) nella loro prima massima rassegna internazionale della carriera. L'Italia, infatti, ha conquistato il terzo posto nella competizione a squadre di spada, dove a fianco dei due portacolori del Pettorelli c'erano anche il romano Pietro De Gaetano e il catanese Gabriele Giovita, con il bronzo che si somma al doppio successo della spedizione italiana nelle gare femminili a squadre di fioretto e sciabola di categoria.

Il cammino degli azzurrini è iniziato con una battaglia negli ottavi contro la Turchia: in crescendo, rimontando un gap anche di sette stoccate, gli spadisti italiani sono riusciti a imporsi per 41-35. In fiducia, i ragazzi guidati dai tecnici Cristiana Cascioli e Dago Tassinari hanno vinto il quarto di finale contro la Germania con il punteggio di 45-38, approdando così in semifinale. Qui, opposta a Israele, l’Italia ha ceduto 45-33, verdetto che l’ha dirottata alla finale per il bronzo contro la Germania. Nel match per il podio gli azzurrini sono stati immensi, battendo anche la sfortuna che ha costretto Gabriele Giovita (soccorso dall’intervento tempestivo e professionale dello staff della nazionale) a lasciare la pedana per un problema alla spalla. Valentino Monaco ha preso il suo posto egregiamente, spingendo insieme a Pietro de Gaetano e Andrea Bossalini l’Italia a uno splendido bronzo. Una medaglia di Squadra, con l’iniziale maiuscola.

«Siamo partiti - racconta Andrea Bossalini - come testa di serie numero 1 saltando i sedicesimi di finale, poi negli ottavi contro la Turchia non è stato semplice, ci abbiamo messo un po' a entrare in gara partendo contratti, poi ci siamo sciolti e siamo riusciti a spuntarla. Nei quarti è arrivato il successo contro la Svizzera, peccato per la semifinale contro Israele, che nell'occasione ci è stata superiore. Nella "finalina" contro la Germania ci siamo risollevati ed è arrivato il bronzo che ci ha permesso di goderci la giornata. Qualche aggettivo per questa squadra? Siamo uniti, costanti, grintosi: riusciamo ad affrontare tutto con testa».

«Vincere questo bronzo - fa eco Valentino Monaco - è stato emozionante, bisogna dar merito a tutta la squadra, sempre compatta dall'inizio alla fine. Com'è stato entrare in corsa nell'assalto per il bronzo? Non era facile, ma i miei compagni lo hanno reso più semplice grazie al loro aiuto».

In precedenza, nella gara individuale i due portacolori del "Pettorelli" avevano centrato un piazzamento negli ottavi e nei trentaduesimi di finale con il dodicesimo posto di Andrea Bossalini e il trentaquattresimo di Valentino Monaco.