Storica chiamata in azzurro: Vale e Andrea agli Europei

Doppia convocazione storica per il Circolo “Pettorelli”, che accoglie con orgoglio la chiamata in azzurro dei propri talenti Valentino Monaco e Andrea Bossalini, protagonisti ai prossimi Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi (Georgia) dal 20 al 27 febbraio, dove l’Italia sarà al via con ben 47 portacolori tra le due categorie nelle tre armi. Complessivamente, sono 24 i titoli continentali in palio in otto giornate di gare.

I due piacentini, classe 2009, figurano nell’elenco della spada maschile Cadetti (Under 17) insieme a Pietro De Gaetano (Roma Fencing) e Gabriele Giovita (Cus Catania), con Francesco La Forza (Scherma Bresso) riserva in patria.

Valentino e Andrea saranno impegnati nella gara individuale di categoria nella giornata d’apertura (il 20 febbraio), mentre due giorni dopo ci sarà la relativa gara a squadre.

«È una grandissima soddisfazione per tutto il Circolo Pettorelli - commenta il presidente Alessandro Bossalini - due nostri portacolori tornano dopo tanto tempo a gareggiare negli Europei. L’ultima esperienza era stata la mia nel 1989 a Gouda (Olanda), anche per me nell’occasione era un esordio in una competizione così rilevante. La chiamata è un sogno che si realizza per questi due ragazzi, cresciuti tantissimo e protagonisti di un percorso straordinario nelle loro categorie, anno dopo anno. Hanno sempre mostrato impegno e passione e stanno iniziando a raccogliere i frutti di quanto seminato».