Per i campionati italiani un esercito di volontari

Un grande spettacolo tricolore lungo sei giorni, con fior di campioni e campionesse in pedana per un evento storico per Piacenza. I Campionati italiani assoluti di scherma si apprestano a varcare la boa di metà manifestazione e si concluderanno martedì 10 giugno, con Piacenza Expo e il PalaBanca (per le fasi finali di ogni giornata) a ospitare gli assalti d'autore.

Dietro le quinte, importante il contributo organizzativo del circolo Pettorelli presieduto da Alessandro Bossalini. «Come partner della Federazione nell'organizzazione di questa rassegna - spiega Bossalini - abbiamo fatto un lavoro certosino di reclutamento di atleti, ragazzi, genitori, soci e amici del nostro Circolo. Le forze in campo dovevano essere molte, sei giorni di gare sono tantissimi e la richiesta di collaborazione elevata. Abbiamo messo in campo più di 50 persone per cercare di venire incontro alle esigenze federali, dato che i protocolli sono molto rigidi e riguardano le fasi degli assalti a eliminatoria e le finali, oltre alle premiazioni e alle presentazione degli atleti. Anche grazie all'aiuto della sezione di Piacenza dell'Associazione nazionale Alpini, con anche l'unità di Protezione civile al suo interno, sono stati schierati oltre 100 volontari, quindi nel complesso 150 persone sono in servizio nell'arco dei sei giorni, dando un valore aggiunto importante a un evento meraviglioso che si può paragonare a un Europeo o a un Mondiale. Il complimento più bello ricevuto? »Non abbiamo mai visto un allestimento così per un Campionato italiano» .

Quindi aggiunge. «Siamo soddisfatti per festeggiare al meglio i nostri 70 anni con un evento che dà anche impulso a tutto il nostro movimento. Ogni giorno mi emoziono quando scendo nel parterre: mi sarebbe piaciuto davvero gareggiare in un Campionato italiano del genere quando calcavo le pedane». Oltre all'impegno tra Piacenza Expo e PalaBanca, il «Pettorelli» è presente anche in piazza Cavalli con un punto di promozione dell'evento e della scherma.