Per il Karate Farnesiana tre medaglie ai Regionali rosa

Ottimo risultato per il Karate Piacenza Farnesiana, che ai Campionati regionali Juniores di Ravenna ha schierato quattro atlete, tre delle quali sono salite sul podio, conquistando anche la qualificazione per gli Italiani.

In primo piano l’oro vinto da Ginevra Livelli, che nella categoria -59 kg ha superato brillantemente tutte le avversarie e ha ottenuto anche il pass per il Campionato italiano Juniores Fijlkam.

Ginevra ha battuto in finale l’altra piacentina Eva Dallavalle, che si è arresa nell’ultimo atto dopo aver superato due turni eliminatori. Per lei, medaglia d’argento e qualificazione per il Campionato italiano.

Infine, medaglia di bronzo per Gaia Granelli nella categoria -53 kg, anche in questo caso abbinata al pass per i Nazionali.

Nella stessa categoria, Inela Kuljanovic si classifica al quinto posto, risultato comunque positivo.

Il Campionato italiano Juniores Fijlkam si terrà il 23-23 novembre 2025 ad Ostia (Roma), al centro olimpico federale Fijlkam, le atlete piacentine saranno seguite dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni.