Per le gemelle Pagani il salto in Serie C

Una attaccante esterno, l'altra terzino di fascia destra. Una scarpe gialle, l'altra grigie. Francesca studia innovazione digitale a Cremona, Alessia fisioterapia a Fiorenzuola e Parma. Ecco, le differenze si fermano più o meno qui per le gemelle Pagani, calciatrici piacentine classe 2001, inseparabili dalla nascita. Sempre insieme anche sul campo da calcio nelle tappe con Senna Gloria, Fanfulla e Piacenza, prima dell'approdo alle reggiane del Celtic Bhoys con cui in stagione hanno conquistato la promozione in Serie C. «Abbiamo accettato una nuova sfida per metterci in gioco – raccontano quasi all'unisono – dopo la bella esperienza con il Piacenza, per cui restano ancora buoni rapporti con mister e compagne, tanto che è stato strano ritrovarli da avversarie. Cercavamo stimoli diversi e un'avventura in un'altra città, per provare a migliorarci sul piano tecnico e fisico».