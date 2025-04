Per Tania Molinari l'esordio europeo è da applausi: quarto posto

E' stato formidabile l'esordio agli Europei di duathlon per Tania Molinari. L'atleta piacentina ha infatti stampato il quarto tempo in Polonia, a soli 6 secondi dal bronzo. Una gara quella andata in scena a Rumia a forti tinte azzurre: nella gara sprint infatti, vittoria della spagnola Varo Zubiri (56 minuti e 59 secondi), dopodiché solo Italia: Bogliatto seconda con 57 e 03, Bagarello terza con 57 e 08 e appunto Tania Molinari al quarto posto. Per Frigerio, quinto posto a due secondi dalla piacentina.