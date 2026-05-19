Peretti, 400 metri a tutta: cade il record di Chiusa del 1979

Agata Gremi e Luca Peretti portano in atlissimo l’Atletica 5 Cerchi. Partiamo dal velocista Under 20 che, nei giorni scorsi a Parma, ha letteralmente bruciato i 400 metri, centrando il 49’’ e 27 che vale il nuovo primato provinciale. Un record che apparteneva a Walter Chiusa (Amicizia Caorso) e che era datato addirittura 1979.

Si è invece lasciata andare a un pianto liberatorio la più esperta Agata Gremi che, sulla pedana di Busto Arsizio, ha scagliato il martello a 59,26 metri: un lancio che le è valso la medaglia d’oro in una competizione ad alto livello. Misura che significa miglioramento di ben un metro e mezzo dopo sette anni dal suo precedente primato e che la porta a un passo dalla soglia dei 60 metri. Per Gremi, fine settimana impegnativo con l’appuntamento di Valencia, in Spagna, per la Coppa Europa che affronterà con la maglia dell’Atletica Brescia.