Peretti, 400 metri a tutta: cade il record di Chiusa del 1979
Atletica 5 Cerchi sugli scudi, Agata Gremi vince l'oro a Busto e sfiora i 60 metri nel martello
Redazione Online
|1 ora fa
Agata Gremi e Luca Peretti portano in atlissimo l’Atletica 5 Cerchi. Partiamo dal velocista Under 20 che, nei giorni scorsi a Parma, ha letteralmente bruciato i 400 metri, centrando il 49’’ e 27 che vale il nuovo primato provinciale. Un record che apparteneva a Walter Chiusa (Amicizia Caorso) e che era datato addirittura 1979.
Si è invece lasciata andare a un pianto liberatorio la più esperta Agata Gremi che, sulla pedana di Busto Arsizio, ha scagliato il martello a 59,26 metri: un lancio che le è valso la medaglia d’oro in una competizione ad alto livello. Misura che significa miglioramento di ben un metro e mezzo dopo sette anni dal suo precedente primato e che la porta a un passo dalla soglia dei 60 metri. Per Gremi, fine settimana impegnativo con l’appuntamento di Valencia, in Spagna, per la Coppa Europa che affronterà con la maglia dell’Atletica Brescia.
Challenge Assoluto 2024 | 15/16.06.2024, Brescia, Stadio Gabre Gabric | Foto: Francesca Grana/FIDAL