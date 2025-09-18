Thursday, September 18

agg.

Thursday, September 18

Piace a Rovato senza tifosi: si giocherà a porte chiuse

Manca la certificazione per l'agibilità dello stadio bresciano in vista della sfida infrasettimanale di mercoledì prossimo

Redazione Online
|3 ore fa
Piace a Rovato senza tifosi: si giocherà a porte chiuse
Brutte notizie per i tifosi del Piacenza. La società informa che, per effetto della mancanza della certificazione per l'agibilità per il pubblico rilasciata dalla Commissione di Pubblico spettacolo, la gara di campionato tra i biancorossi e Rovato Vertovese si disputerà mercoledì prossimo 24 settembre alle 15 a porte chiuse allo Stadio Comunale di via Franciacorta a Rovato (Brescia).

