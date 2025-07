Piace, altri due arrivi: Bianchetti e Kolgecaj

Due acquisti in un giorno: il Piace accelera i tempi della campagna di rafforzamento. Dopo Manuel Poledri , ecco Christian Bianchetti (esterno d’attacco, classe 2003, sinistro di piede, gioca però prevalentemente a destra, cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ultimo anno al Desenzano) e Leonard Kolgecaj (albanese di origine, nato nel 2008, nell’ultima stagione ha difeso la porta della Primavera 2 del Brescia).Il prossimo accordo sarà con il Padova per Enrico Bertin, terzino sinistro classe 2007, che andrà a comporre la pattuglia di "under".