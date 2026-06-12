Piace, caccia a un difensore: anche Luca Ferri nel mirino

Il Piacenza sta gettando le basi per la squadra che, nel prossimo campionato di Serie D (salvo eventuale ripescaggio), andrà all’assalto della vittoria finale per la quarta volta. In questi giorni si sta lavorando ai rinnovi di contratto e, in questo senso, l’avventura in biancorosso di Manuel Poledri, centrocampista, e del difensore Enrico Bertin. Iniziano a circolare i primi nomi di giocatori entrati nei radar del nuovo ds Leonardo Calistri: molto difficile che si riesca a mettere le mani su Federico Russo, bomber che la Pistoiese intende confermare, mentre per la difesa, oltre a Bakayoko (Desenzano), piace l’ex Fiorenzuola, Luca Ferri, reduce da un’ottima annata con la Giana Erminio.