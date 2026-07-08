Piace, c'è anche Raffini per l'attacco. Manuzzi addio, prestito per Pizzi

Giornata intensa sul piano delle operazioni ufficiali in casa Piacenza Calcio. Come già trapelato nei giorni scorsi, la società biancorossa ha chiuso per l'attaccante Simone Raffini, centravanti classe 1996 che, nello scorso campionato di Serie D, ha messo a segno 10 gol in 32 presenze di campionato. Dunque, un ulteriore rinforzo di peso quello centrato dal ds Leonardo Calistri e Piace che prende sempre più forma. Ora il grande obiettivo è quello rappresentato dal difensore centrale Aboubakar Bakayoko, nello scorso torneo al Desenzano.

Nel frattempo, salutano il Piacenza, Francesco Manuzzi che si è accasato all'Ancona, mentre il giovane Ludovico Pizzi è stato girato in prestito al Sant'Angelo fino al termine della prossima stagione.