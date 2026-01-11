Piace, con il Cittadella non puoi sbagliare

Lo stop di Desenzano da dimenticare, la rincorsa al primato da riprendere: nel gelo che avvolge la Padania, il Piace torna in campo oggi alle 14.30 allo stadio Garilli. E si trova di fronte un avversario decisamente scomodo: il Cittadella Vis Modena, già indicato in estate come la prima alternativa alla pattuglia delle favorite, sta viaggiando a ritmi decisamente sostenuti, ha una difesa di grande esperienza e si è rinforzata nelle ultime settimane con acquisti di peso come Morello e Arrondini.La consistenza della squadra modeneze, passa attraverso le sole 5 sconfitte nelle prime 18 giornate, tutte o quasi concentrate nella prima parte del campionato; fra la battuta d'arresto in casa della Pro Sesto e quella successiva a Palazzolo, ha inanellato una serie di 8 partite senza macchia e, solo due settimane fa, ha fermato sullo 0-0 la Pistoiese.

Il Piace dovrà rimettere in moto la macchina da gol che si è inceppata domenica scorsa dopo 9 uscite di grande produttività e ritrovare quel dinamismo attivo mancato contro i lombardi del lago.

Franzini deve rinunciare a Taugourdeau, colpito da quattro giornate di squalifica dopo l'espulsione dalla panchina di Desenzano, mentre il nuovo arrivato Manuzzi dovrebbe partire ancora dalla panchina.

PIACENZA (4-3-1-2). Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna; D'Agostino, Mustacchio.

